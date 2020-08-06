В Украине уже более недели практически ежедневно фиксируется более тысячи новых случаев коронавируса COVID-19. При этом медики увеличивают и количество тестирований.

Об этом сообщают #Буквы.

О том, что количество случаев COVID-19 превысило тысячу, в Министерстве охраны здоровья Украины сообщили в статистике по состоянию на 29 июля (речь шла о 1022 случаях). По состоянию на 30 июля было уже 1197 случаев, 31 июля – 1090 подтвержденных случаев заражения.

Тенденция продолжилась и с началом августа (по состоянию на 1 августа сообщалось о 1172 новых случаях COVID-19, на следующий день – о 1112 случаях). И лишь 3 августа в МОЗ отчитались о 990 новых больных.

Последние два дня, 5 и 6 августа, в Украине фиксируется антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Так, 5 августа в МОЗ сообщили, что за минувшие сутки подтвержден 1271 случай инфицирования COVID-19.

По состоянию на 6 августа сообщается о 1318 новых больных.

Стоит отметить, что наблюдается и увеличение количества тестирований.

Так, согласно данным, озвученным сегодня министром охраны здоровья Максимом Степановым, за минувшие сутки было проведено 37 тысяч 489 тестирований: из них 17 тысяч 976 исследований образцов методом ПЦР и 19 тысяч 513 тысяч методом ИФА (на антитела к коронавирусу).

Днем ранее, 5 августа, в МОЗ отчитались о 35 тысячах 902 тестированиях за прошедшие сутки: из них 17 тысяч 519 – методом ПЦР и 18 тыс. 383 – методом ИФА.

Таким образом, за сутки количество тестирований увеличилось более чем на 1,5 тысячи (особенно ИФА-тестов).

4 августа в МОЗ сообщили о 29 тысячах 542 проведенных тестах: из них 14 тыс. 140 методом ПЛР и 15 тыс. 402 ИФА-тестирований. Таким образом, по состоянию на 5 августа (за сутки) количество тестирований выросло более чем на 6 тысяч.

По состоянию на 3 августа сообщалось лишь об 11 тысячах 714 тестах: из них 8 тыс. 523 – методом ПЛР (тогда же было подтверждено 990 случаев коронавируса).

2 августа в украинском МОЗ отчитались о 16 тыс. 737 тестированиях (12 тыс. 403 – методом ПЦР). В то же время 1 августа сообщалось о 34 тыс. 227 тестированиях (16 тыс. 860 – методом ПЦР).

31 июля в МОЗ обнародовали данные о 33 тыс. 384 тестированиях (из них 15 тыс. 427 – методом ПЦР).

Стоит отметить, что в Министерстве охраны здоровья ранее заявляли, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований. “Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантинных мероприятий с полной отменой всех ограничений”, – подчеркивал глава МОЗ Максим Степанов.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в Украине выявлено 32 тысячи 465 активных больных COVID-19 (по состоянию на 06 августа).

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской (295,5), Закарпатской (241) и Ивано-Франковской (235,6) областях.

На стационарном лечении находятся 5280 человек, из них 158 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Летальность по стране составляет 2,4 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1 %), Черкасской (3,9 %) и Закарпатской (3,8 %) областях.

C начала вспышки в Украине было проведено 1 млн 116 тыс. 641 ПЦР-исследование.