Об этом сообщает the Guardian
Речь идет о том, что эти 2-3 % людей еще не болели коронавирусом, но имеют антитела.
Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов пояснил, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны.
“Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета”, – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Также он отметил, что в ВОЗ рассчитывали, что число инфицированных людей будет выше.
Также Керхов отметил, что серологические тесты, которые определяют наличие антител в организме человека, не дают ответа на то, защищен ли он.
“Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения”, – сказал представитель ВОЗ.
- Уровень заболеваемости коронавирусом Covid-19 в мире может быть в 50 – 80 раз выше, чем это показывают официальные данные.