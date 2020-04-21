Только у 2 – 3% мирового населения есть антитела к коронавирусу COVID-19, но это не значит, что они имеют иммунитет.

Об этом сообщает the Guardian

Речь идет о том, что эти 2-3 % людей еще не болели коронавирусом, но имеют антитела.

Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов пояснил, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны.

“Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета”, – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также он отметил, что в ВОЗ рассчитывали, что число инфицированных людей будет выше.

Также Керхов отметил, что серологические тесты, которые определяют наличие антител в организме человека, не дают ответа на то, защищен ли он.

“Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения”, – сказал представитель ВОЗ.