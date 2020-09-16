Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что на этой неделе в Парламенте рассмотрят четыре законопроекта относительно ограничения употребления украинского языка.

Об этом нардеп написал в Facebook.

“Закон 3717 предлагает фактически вернуться к учебе иностранных студентов на русском. Таким образом мы будем учить сторонников агрессора, а не Украины”, – написал Княжицкий.

Щн один законопроект – №3077 – авторства депутатов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Василия Нимченко.

Этот законопроект предусматривает, что на языке образовательного процесса должна быть не только государственный язык, но и язык “региональный язык или язык меньшинства”.

Княжицкий напомнил, что согласно Конституции вопрос языка могут решаться исключительно законом. Кроме того, в законодательстве нет терминов “региональный язык”.

Также есть еще альтернативный проект нардепа “слуги” Бужанского и ОПЗЖ Волошина.

“По сути то же, но формулировка др. В частности, говорится, что” речь образовательного процесса в учебных заведениях определяется на основании положений статьи 10 Конституции Украины “. Но во-первых, статья 10 не определяет язык образовательного процесса. Во-вторых, Конституционный суд уже объяснил, что действующая статья закона об образовании не противоречит Конституции “, – отметил Николай Княжицкий.

По словам нардепа, в комитете сегодня будет рассматриваться правительственный проект 3683 о авиационные правила.

“В части компетенции комитета законопроект предлагает внести изменения в статью 13 Закона о государственном языке, регламентирующая язык нормативно-правовых актов. Сегодня норма указывает, что на языке нормативно-правовых актов является государственный язык. Законопроект предлагает добавить” если иное не установлено законом ” . Как объясняется в таблице, это сделано чтобы принимать “на английском языке нормативно-технических документов на основе актов Европейского агентства по безопасности полетов”, – написал нардеп Княжицкий.

Он заверил, что предложенные изменения в закон о государственном языке имеют общий характер и не ограничиваются англоязычными авиационными правилами.