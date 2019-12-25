Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко из изолятора поздравил всех с праздниками и поблагодарил за поддержу.

Обращение было опубликовано на Youtube-канале “СЕНС консалтинг”.

“Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому происшествию – к гибели Павла Шеремета”, – сказал он.

Антоненко также назвал дело “подлой провокацией”.

“Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное – помнить, что вместе мы – сила. И вместе мы все победим”, – говорит он.

Напомним, что сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.