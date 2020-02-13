Народный депутат Украины от фракции "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич заявила, что подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко в следственном изоляторе не оказывают медицинскую помощь.

Об этом Зинкевич сообщает на своей странице в Facebook.

“Мне стало известно, что пока он (Андрей Антоненко – Ред.) находится под стражей, ему не оказывают соответственную медицинскую помощь (Андрей страдает от зубной боли уже две недели) и не разрешают свидания с родственниками”, – пишет она.

По этому поводу Зинкевич отправила уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой депутатское обращение.

“Ждем реакции и обеспечения конституционных прав Андрея Антоненко. Важно, чтобы медицинская помощь оказывалась каждому человеку вовремя, а не становилась рычагом влияния следствия на заключенных”, – подчеркнула она.

Зинкевич также сообщила, что заседание по поводу изменения Антоненко меры пресечения снова было перенесено.

“В этот раз в суд не явился прокурор. Андрея не доставили в суд”, – написала она.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.