Об этом Зинкевич сообщает на своей странице в Facebook.
“Мне стало известно, что пока он (Андрей Антоненко – Ред.) находится под стражей, ему не оказывают соответственную медицинскую помощь (Андрей страдает от зубной боли уже две недели) и не разрешают свидания с родственниками”, – пишет она.
По этому поводу Зинкевич отправила уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой депутатское обращение.
“Ждем реакции и обеспечения конституционных прав Андрея Антоненко. Важно, чтобы медицинская помощь оказывалась каждому человеку вовремя, а не становилась рычагом влияния следствия на заключенных”, – подчеркнула она.
Зинкевич также сообщила, что заседание по поводу изменения Антоненко меры пресечения снова было перенесено.
“В этот раз в суд не явился прокурор. Андрея не доставили в суд”, – написала она.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.