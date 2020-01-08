Об этом он рассказал в интервью изданию “theБабель”.
Первая версия, которую допускает Антоненко, это причастность ФСБ РФ, а вторая – политическое преследование, заказ.
“1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я — известная и влиятельная личность в ССО (Силах специальных операций Украины, – ред.). Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонительную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы. Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это. 2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1”, – подчеркнул Антоненко.
Он также допускает, что следствие могло технически объявить подозрение тем, кто входит в круг знакомств Инны Грищенко (“Пумы”) и Владислава Грищенко (“Буча”) – участников АТО, которые ранее были задержаны по делу о неудавшемся покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области. Они фигурируют и в материалах следствия по делу Шеремета.
Данную версию Антоненко считает маловероятной.
“Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема — я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты 1 и 2”, – рассказал он.
Четвертая версия, по словам Антоненко, состоит в том, что подозрениями по резонансному делу глава МВД Арсен Аваков пытается сохранить свою должность.
“Политическая карьера главы МВД — любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ”, – отметил он.
Антоненко добавил, что считает себя “политзаключенным в собственной стране”, а дело против него полностью сфальсифицировано.
“Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в “нормандском формате”, – сообщил он.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.