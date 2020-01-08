Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) озвучил четыре версии того, почему ему могли объявить о подозрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал в интервью изданию “theБабель”.

Первая версия, которую допускает Антоненко, это причастность ФСБ РФ, а вторая – политическое преследование, заказ.

“1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я — известная и влиятельная личность в ССО (Силах специальных операций Украины, – ред.). Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонительную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы. Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это. 2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1”, – подчеркнул Антоненко.

Он также допускает, что следствие могло технически объявить подозрение тем, кто входит в круг знакомств Инны Грищенко (“Пумы”) и Владислава Грищенко (“Буча”) – участников АТО, которые ранее были задержаны по делу о неудавшемся покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области. Они фигурируют и в материалах следствия по делу Шеремета.

Данную версию Антоненко считает маловероятной.

“Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема — я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты 1 и 2”, – рассказал он.

Четвертая версия, по словам Антоненко, состоит в том, что подозрениями по резонансному делу глава МВД Арсен Аваков пытается сохранить свою должность.

“Политическая карьера главы МВД — любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ”, – отметил он.

Антоненко добавил, что считает себя “политзаключенным в собственной стране”, а дело против него полностью сфальсифицировано.

“Я считаю себя военнопленным, политзаключенным в собственной стране. Это полностью сфабрикованное, лживое, отвратительное дело! Политическое преследование под копирку РФ. Возможно, договор в “нормандском формате”, – сообщил он.