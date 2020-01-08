Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) сообщил, что ничего не знал о журналисте Павле Шеремете до момента его трагической гибели.

Об этом он рассказал в интервью изданию “theБабель”.

“Кто такой Павел Шеремет и чем он занимается, я не знал. Узнал из Facebook и новостей по телевидению, когда произошла трагедия. И все”, – отметил Антоненко.

Он уточнил, что также не знает лично военную медсестру Яну Дугарь, которую следствие считает подозреваемой по делу Шеремета.

“Яну Дугарь я не знаю вообще. О ее существовании узнал из подозрения”, – подчеркнул Антоненко.

Он также рассказал о том, при каких обстоятельствах познакомился с третьей подозреваемой по делу Шеремета – волонтером и врачом Юлией Кузьменко. По словам Антоненко, это произошло, когда его сына сбило авто.

“С Юлией Кузьменко нас познакомил досадный случай. Хотя это тоже трудно назвать знакомством. Произошло ДТП (в январе 2016 года в Киеве, – ред.) — моего сына сбила машина, водитель уехал с места происшествия. Дело было громкое, о нем говорили по радио и телевидению. Я искал свидетелей, написал в Facebook, и Юля откликнулась. Оказалось, что то такси вызвала именно она. Мы обменялись номерами телефонов, созвонились. В Facebook есть вся эта информация — сообщение о переносе суда. Мы даже в суде не виделись”, – проинформировал Антоненко.

По его словам, Кузьменко он увидел у себя на концерте 21 июля 2016 года, “то есть через несколько дней после трагедии”.

“На концерт я пригласил ее раньше. До этого всю весну и начало лета я провел в АТО с концертами. Это все подтверждено и легко проверяется. Есть мнение, что мы пересеклись до того — весной в Pizza Veterano на Бессарабке. У меня была там встреча, а Юля туда тоже пришла. Но та встреча была 3—5 минут, и я ее не очень помню. Мы допили пиво и ушли. Вроде бы именно тогда я пригласил ее на концерт. Уверенно можно сказать, что полноценное знакомство состоялось 21 июля 2016 года. До того момента мы не виделись и не переписывались в статусе друзей”, – заявил Антоненко.