Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmsater) подал иск на должностных лиц, испортивших его репутацию.

Об этом сообщил его адвокат Святослав Жерновников.

“В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подано иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию”, – написал он.

В исковом заявлении сказано, что во время брифинга представителя МВД было полностью проигнорировано норму по принципу презумпции невиновности, а также принцип чести и достоинства гражданина и человека.

Антоненко подал иск на министра внутренних дел Арсена Авакова, Президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя главы Нацполиции, начальника уголовной полиции Евгения Коваля.

Также Riffmsater подал иск к третьему лицу – телеканалу “Украина”.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.