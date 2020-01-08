Об этом Антоненко рассказал в интервью изданию “theБабель”.
По его словам, о данном факте заявлял в разговорах сам следователь по делу.
Так, следствие утверждает, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”.
Как отметил Антоненко, данный эпизод был взят из дела совершенно другого человека.
“Утверждение об “ультранационалистических идеях и культивировании величия арийской расы” — это ложь. У меня дед — польский еврей. Я сам вырос среди евреев в еврейском районе. К тому же следователь в разговоре сообщил, что этот эпизод “пришили” к моему делу из дела другого человека! Так о чем еще можно дальше говорить? Все дело — выдумка больного и полная фальсификация”, – подчеркнул он.
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Антоненко уточнил, что согласился на дачу показаний и проведение следственных действий, “несмотря на полную выдумку, больную фантазию, фальсификацию подозрения”.
“Мы даем показания и согласились на все следственные действия, хотя следствие ведет себя несколько странно. Они не сообщают моим адвокатам заблаговременно о следственных действиях, не предоставляют материалы, а после этого начинают коверкать так, будто мы отказываемся от следственных действий — это тоже ложь. Они постоянно пытаются подсунуть государственного адвоката на следственные действия и рассчитывают, что я соглашусь. Но это незаконно, потому что у меня есть защитники, которые должны присутствовать обязательно. А следствие начинает манипулировать”, – рассказал он.
Антоненко добавил, что следователи также применяют психологическое давление.
“Они также применяют психологическое и физическое давление: не разрешают свидания с родными; держат в тюрьме, что является необоснованной мерой. Они руководствуются приказами свыше”, – заявил он.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.