Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) сообщил, что утверждение следствия о том, что он якобы исповедовал "ультранационалистические идеи", было взято из дела другого человека.

Об этом Антоненко рассказал в интервью изданию “theБабель”.

По его словам, о данном факте заявлял в разговорах сам следователь по делу.

Так, следствие утверждает, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”.

Как отметил Антоненко, данный эпизод был взят из дела совершенно другого человека.

“Утверждение об “ультранационалистических идеях и культивировании величия арийской расы” — это ложь. У меня дед — польский еврей. Я сам вырос среди евреев в еврейском районе. К тому же следователь в разговоре сообщил, что этот эпизод “пришили” к моему делу из дела другого человека! Так о чем еще можно дальше говорить? Все дело — выдумка больного и полная фальсификация”, – подчеркнул он.

Антоненко уточнил, что согласился на дачу показаний и проведение следственных действий, “несмотря на полную выдумку, больную фантазию, фальсификацию подозрения”.

“Мы даем показания и согласились на все следственные действия, хотя следствие ведет себя несколько странно. Они не сообщают моим адвокатам заблаговременно о следственных действиях, не предоставляют материалы, а после этого начинают коверкать так, будто мы отказываемся от следственных действий — это тоже ложь. Они постоянно пытаются подсунуть государственного адвоката на следственные действия и рассчитывают, что я соглашусь. Но это незаконно, потому что у меня есть защитники, которые должны присутствовать обязательно. А следствие начинает манипулировать”, – рассказал он.

Антоненко добавил, что следователи также применяют психологическое давление.

“Они также применяют психологическое и физическое давление: не разрешают свидания с родными; держат в тюрьме, что является необоснованной мерой. Они руководствуются приказами свыше”, – заявил он.