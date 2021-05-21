Антоненко сам запросив нардепів від «ЄС» в гості та подякував їм за підтримку, – фото, відео

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) запросив народних депутатів від “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, Марію Іонову, Софію Федину та Володимира Ар’єва в гості.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка від “ЄС” Марія Іонова.

Нардепка зазначила, що “Європейська Солідарність” активно підтримувала Антоненка під час його понад 500 днів арешту. Зокрема, депутати відвідували судові засідання та виявляли бажання взяти Антоненка та Юлію Кузьменко на поруки.

“Бачити при цьому Андрія за ґратами було нестерпно. Особливо, коли на колінах біля нього стояла мама або дружина. Після таких засідань, заснути було неможливо. Тому він знає нашу команду Європейської солідарності, як друзів. А друзів зрештою, заведено запрошувати в гості. Першим це зробив Riffmaster”, – написала Іонова.

Нардепка зазначила, що зустріч з Антоненком тривала понад годину й вона сподівається, що це спілкування хоча б трохи компенсувало йому втрачений зв’язок зі світом. За словами Іонової, вони з колегами й надалі підтримуватимуть сім’ї Антоненка та Кузьменко.

Також народна депутатка запросила Антоненка у відкритий офіс “ЄС”.

“Наш дім відкритий для усіх. Це не означає, що кожен хто переступає поріг має обов’язково вдягати значок ЄС, від відвідин відкритого офісу не стають політиками. Але ми завжди будемо чекати там своїх друзів, бо вклали в цей дім частину своєї душі, як і в справу визволення Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко”, – додала нардепка.

Водночас й Антоненко прокоментував візит нардепів від “ЄС”. Він зазначив, що вдячний за підтримку кожному.

“Особливо вдячний тим, хто побував хоч на одному судовому. Ще більше слів вдячності тим, хто стукав у всі двері, аби добитися бодай домашнього арешту”, – зазначив Антоненко.

Він додав, що досі приємно вражений вчорашнім візитом Порошенка, Іонової, Федини та Ар’єва.

“Найменше, що я можу зробити зараз для всіх хто підтримував і підтримує нас з дівчатами – це з відкритими обіймами приймати таких людей вдома. І не дасть ніхто збрехати – ми жодного не обділили гостинністю. Мої двері завжди відкриті для гостей”, – зазначив Riffmaster.

Він наголосив, що не робив політичних заяв, не збирається нікуди балотуватися й не закликає ні за кого голосувати. Тому просить ЗМІ не робити “на порожньому місці фальшивих сенсацій”.