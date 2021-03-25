Апелляционный суд подтвердил заочный арест Януковича

Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.
Отметим, что сторона защиты обжаловала решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд оставил меру пресечения без изменений.
“Решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года, которым была избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича, оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, – зачитал судья.
В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.
В то же время это решение позволяет начать процедуру экстрадиции Януковича, сообщает Офис генпрокурора.
“Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.
- В январе 2019 года районный суд Киева заочно вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе этот приговор.
- Также продолжается рассмотрение дела о расстрелах на Майдане, фигурантом которого является Янукович. Из-за неявки защитников президента-беглеца, в этом деле ему назначат государственного адвоката.