Апелляционный суд подтвердил заочный арест Януковича

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

Отметим, что сторона защиты обжаловала решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд оставил меру пресечения без изменений.

“Решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года, которым была избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича, оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, – зачитал судья.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.

В то же время это решение позволяет начать процедуру экстрадиции Януковича, сообщает Офис генпрокурора.

“Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.