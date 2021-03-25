Апелляционный суд подтвердил заочный арест Януковича

Covid-19 Украина

обновлено 25.03.2021 в 15:01

Всего:

1596575 (+16669)

Болеют:

282420 (+16669)

Выздоровели:

1283020 (+6748)

Умерло:

31135 (+362)

16:40 Принцесса Евгения показала новые снимки своего первенца
16:25 Педро Альмодовар начал съемки нового фильма с Пенелопой Крус
16:15 «Черный Адам»: Пирс Броснан впервые сыграет супергероя DC Comics
16:02 Автопортрет робота Софии продали на аукционе за почти $700 тысяч: видео
15:49 Джонни Деппу отказали в разрешении на апелляцию против таблоида The Sun
15:45 Почти 40% украинцев считают вакцины «заработком на людях и способом их контроля»: опрос
15:27 В Австрии будут требовать отрицательный тест на COVID-19 при посещении непродовольственного магазина
15:19 Стало известно, какой будет погода в апреле
Эксклюзив
14:55 Филимонов обещает новые креативные митинги за освобождение Антоненко
14:35 В Украине изменили правила выдачи автомобильных номеров: детали
Эксклюзив
14:32 «Это был перформанс»: Филимонов заявил, что протестующие не планировали разрисовывать здание ОПУ
14:26 В Германии мужчина поджег мэрию, потому что «устал» от карантина
13:48 Санврач Ляшко, который подхватил COVID-19 после вакцинации, выздоровел
13:28 Facebook тестирует приложение для социализации заключенных
13:18 Даже в «красных» зонах: В этом году пробное ВНО состоится 10 апреля
13:01 Судно, перекрывшее Суэцкий канал, пока не удалось снять с мели — в пробке более 100 кораблей
12:46 Более 70% украинцев уверены, что не болели COVID-19, – опрос
12:30 На концертах «Лиги смеха» регулярно высмеивают вакцинацию против COVID-19
12:25 Грузия получила первую партию COVID-вакцины Pfizer
11:57 В штабе Навального отказались исправлять карту с «российским» Крымом, – Чубаров
11:53 В Японии торжественно зажгли олимпийский огонь летних игр в Токио: фото, видео
11:46 Нардепу объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов на более чем 97 млн грн
11:14 В «Мивине» больше не будет пакетика с маслом
10:56 AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины — теперь она на уровне 76%
09:39 На вторник, 30 марта, запланировано два внеочередных заседания Рады
08:24 25 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:50 25 марта в отдельных областях Украины ожидается снег с дождем
Партнерский материал
07:27 Наука логики Бетховена: Серии онлайн-лекций украинского композитора и музыковеда Николая Ковалинаса
06:59 Пробки в Киеве: актуальная ситуация на дорогах столицы в режиме online
02:24 Последствия пандемии: в Ватикане кардиналам снизили зарплаты  на 10%

Апелляционный суд подтвердил заочный арест Януковича

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Четверг, 25 марта 2021, 15:19

Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

Отметим, что сторона защиты обжаловала решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд оставил меру пресечения без изменений.

“Решение Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года, которым была избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича, оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, – зачитал судья.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины. 

В то же время это решение позволяет начать процедуру экстрадиции Януковича, сообщает Офис генпрокурора.

“Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.

  • В январе 2019 года районный суд Киева заочно вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе этот приговор.
  • Также продолжается рассмотрение дела о расстрелах на Майдане, фигурантом которого является Янукович. Из-за неявки защитников президента-беглеца, в этом деле ему назначат государственного адвоката.
Теги: видео, Виктор Янукович, заочний арешт

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook