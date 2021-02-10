Апелляция Антикоррупционного суда перенесла рассмотрение дела Микитася

Об этом сообщает корреспондент #Букв из зала суда.

10 февраля Апелляционная палата ВАКС должна была рассмотреть жалобы адвоката Микитася Артура Габриэляна и представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева. Речь идет о решении судьи Сергея Вовка от 14 декабря 2020 года, которым тот обязал передать расследование, в котором фигурировал Микитась, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС не смогла рассмотреть жалобы, поскольку материалы дела, касающиеся решения Печерского райсуда, забрало Государственное бюро расследований. Поэтому судьи констатировали, что не могут принять объективного решения и перенесли судебное заседание на 13:00 17 февраля.

В комментарии #Буквам адвокат Микитась Артур Габриэлян отметил, ни суд, ни стороны процесса не знают, почему ГБР унесло материалы, касающиеся решения Печерского райсуда.

“14 декабря 2020 года Печерский суд решил передать дело, в котором фигурировал Микитась, с НАБУ в Службу безопасности. И именно это решение мы пытаемся оспорить. Но документы, касающиеся этого решения, не поступили из Печерского районного суда в Апелляционную палату ВАКС. Сначала эти документы не давал суд, а затем эти документы вообще изъяло ГБР. Почему – мы не знаем. Нам известно, что существует некое уголовное производство, в рамках которого эти материалы забрали. Однако детали нам неизвестны”, – отметил он.

Кроме того, во время судебного заседания судья зачитал ответ ГБР, в котором говорилось о том, что материалы по решению судьи Сергея Вовка направлены на экспертизу. Однако на какую именно и в какое учреждение ГБР не указывает, ссылаясь на то, что эта информация – тайна следствия. Поэтому Апелляционная палата ВАКС решила дальнейшее рассмотрение проводить в закрытом режиме.

“Суд настаивает на быстром и полном рассмотрении с соблюдением процедур. В то же время право на доступ к суду должно быть практическим и эффективным. Однако невозможность рассмотреть дело может привести к тому, что эти гарантии, закрепленные в законодательстве, будут иллюзорными. Поэтому для восстановления законности коллегия пришла к выводу, который не предусмотрен нормами Уголовно-процессуального кодекса. Коллегия судей постановила истребовать материалы у Государственного бюро расследований, а рассмотрение дела отложить до 17 февраля. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме”, – отметил суд.

Напомним, 27 января Офис генерального прокурора изменил подозрение экс-нардепу, бывшему собственнику ООО “Укрбуд Девелопмент” Максиму Микитасю по делу о подкупе судебного эксперта. В этом деле фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

По мнению экспертов “Центра противодействия коррупции”, это может свидетельствовать о намерениях вывести дело из юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Ранее дело передали в СБУ, но рассмотрение продолжил ВАКС. В случае, если дело не будет касаться коррупционных дел, его передадут в другой суд.