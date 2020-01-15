Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

“Сегодня, 15 января 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу защитника подозреваемого экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 декабря 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого”, – говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника Грымчака без удовлетворения.

Отмечается, что данное решение приняло законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении. Позднее Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.