Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана в феврале 2014 года.

Об этом судья заявила во время заседания 16 ноября.

Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича.

Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение. Таким образом просьбу адвокатов беглого президента Януковича удовлетворили частично.

Так, полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября.