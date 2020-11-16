Об этом судья заявила во время заседания 16 ноября.
Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича.
Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение. Таким образом просьбу адвокатов беглого президента Януковича удовлетворили частично.
Так, полный текст постановления суда участникам производства объявят 20 ноября.
- Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об отмывании денег.