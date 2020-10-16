Об этом свидетельствует информация в расписании судебных заседаний.
Истцом по иску является олигарх Игорь Коломойский.
Ответчиками определены:
- Национальный банк Украины,
- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку,
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц,
- Кабинет Министров Украины.
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Ранее в Хозяйственном суде Киева находлся на рассмотрении иск экс-акционеров “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным. Судебные дебаты были назначены на 17 октября 2019 года, однако суд принял решение приостановить рассмотрение дела.
Как известно, в декабре 2016 года Кабинет Министров поддержал предложение Национального банка о национализации “ПриватБанка”.
Банк был национализирован, но его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.
В мае 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деятельности банков, известный как “антиколомойский” закон.
- Впоследствии 53 нардепа обжаловали в Конституционном суде спецпроцедуру, по которой был принят “антиколомойский закон”.
- В июне Владимир Зеленский в интервью СМИ рассказал о своих отношениях с олигархом Игорем Коломойским после принятия “антиколомойского” закона.