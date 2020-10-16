Шестой апелляционный административный суд Киеве 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "ПриватБанка".

Об этом свидетельствует информация в расписании судебных заседаний.

Истцом по иску является олигарх Игорь Коломойский.

Ответчиками определены:

Национальный банк Украины,

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку,

Фонд гарантирования вкладов физических лиц,

Кабинет Министров Украины.

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Ранее в Хозяйственном суде Киева находлся на рассмотрении иск экс-акционеров “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным. Судебные дебаты были назначены на 17 октября 2019 года, однако суд принял решение приостановить рассмотрение дела.

Как известно, в декабре 2016 года Кабинет Министров поддержал предложение Национального банка о национализации “ПриватБанка”.

Банк был национализирован, но его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.