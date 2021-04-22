Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв інтереси Українського інституту національної пам’яті.

Зокрема, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії “Свобода”, П. Богомазова та УІНП.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 “Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві”, яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, 11 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міської ради від 2016 року про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та ще низки вулиць, проспекту, провулків у столиці. Міська влада заявила, що готує апеляційну скаргу.