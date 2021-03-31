Киевский апелляционный суд оставил под арестом ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, 23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения Андрею Антоненко (Riffmaster), детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве Шеремета.

В частности, Антоненко оставили под стражей до 21 мая 2021 года. Стоит отметить, что он находится под арестом уже более года.

Адвокаты Антоненко подали апелляцию на это решение суда, однако она сегодня не была удовлетворена апелляционной инстанцией.

“Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, постановление Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта, которым обвиняемому Андрею Антоненко продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая 2021 года включительно – без изменений”, – говорится в постановлении суда.

Присутствовавшие в зале заседаний встретили это решение словами “Ганьба!”

Постановление вступает в силу со дня объявления, обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании присутствовали прокурор, сам Андрей Антоненко и его адвокаты.

В начале заседания адвокат Станислав Кулик подал ходатайство в суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими защитниками на время рассмотрения апелляции (а не в стеклянном боксе). Коллегия судей отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Адвокаты настаивали на изменении или полной отмене меры пресечения для Антоненко, поскольку для ее применения нет оснований.

Отмечалось, что музыкант не собирается скрываться от следствия или суда, влиять на свидетелей и потерпевших по делу (как утверждает сторона обвинения – прокурор).

Также адвокаты опровергли заявления об “агрессивном поведении в адрес прокурора” со стороны Антоненко (сторона обвинения утверждала, что музыкант будто бы “выкрикивал в адрес прокурора оскорбления и угрозы”). Адвокаты отметили, что Антоненко не допускал нарушения процессуального поведения во время заседания, а прокурор никуда не жаловался по факту якобы “угроз”, и “не предусмотрено лишение человека свободы за оскорбление прокурора”.

Адвокаты отмечали, что у следствия нет доказательств планирования Антоненко побега или воздействия на свидетелей, следствие (даже “теоретического обсуждения побега или сокрытия”), иначе прокурор бы это продемонстрировал в суде.

Антоненко хотели взять на поруки ряд бывших и действующих нардепов: Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, София Федина, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Ирина Фриз, Егор Чернев, подполковник Алексей Никифоров (руководитель Антоненко на военной службе).

Однако это суд не убедило.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.