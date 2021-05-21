Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги на запобіжний захід нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, в четвер, 13 травня, суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий скерував одного з лідерів “ОПЗЖ” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори ж просили обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень.

Днями Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського суду щодо нардепа.

Сьогодні це питання розглядалося в суді.

Загалом розглядалися дві апеляції:

• прокурорів, які вимагали скасувати домашній арешт Медведчуку і обрати новий запобіжний захід – тримання під вартою до 10 липня з альтернативою застави в 300 млн 930 гривень;

• адвокатів Медведчука, котрі просили загалом скасувати домашній арешт.

Обидві апеляції суд відхилив.

“Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду… залишити без змін. А апеляційні скарги захисників та прокурора в кримінальному провадженні залишити без задоволення”, – йдеться в рішенні суду.

Під час засідання прокурори наполягали, що Печерський суд при обранні запобіжного заходу Медведчуку не взяв до уваги наявність ризиків: що нардеп може переховуватися від слідства та суду; знищити чи сховати документи, які мають значення для слідства; незаконно впливати на свідків.

Прокурори заявляли, що в рамках цього провадження наразі перевіряється причетність низки інших осіб, зокрема громадян країни-агресора Росії. А Медведчук “може узгоджувати дії з невстановленими наразі особами, які перебувають на окупованій території чи в РФ”.

Адвокати закликали загалом скасувати домашній арешт, який, на їхню думку, є невмотивованим.

Сам Віктор Медведчук назвав висунуті йому звинувачення “політично мотивованими” і такими, що “можуть розглядатися як політичні репресії”, оскільки він “представник партії, яка виступає проти курсу чинної влади”.

Медведчука готові були взяти на особисту поруку (замість домашнього арешту) нардепи від “ОПЗЖ”. Загалом таке бажання висловили 26 депутатів, серед яких: Юрій Бойко, Василь Німченко, Анатолій Бурміч, Олександр Колтунович, Олександр Пономарьов, Антоніна Славицька, Нестор Шуфрич, Наталя Королевська, Олег Волошин, Григорій Мамка, Ілля Кива, Віктор Чорний та інші.

Прохання про взяття на поруки суд також відхилив.

Нагадаємо, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.