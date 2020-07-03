Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время заседания суд заслушал тех, кто был готов взять активиста на поруки. Всего от поручителей было подано около 200 заявлений, однако судьи сказали выбрать 20 самых важных. Среди тех, кого заслушали были три народных депутата от фракции “Голоса” Кира Рудик, Роман Лозинский и Ярослав Юрчишин, бывшая исполняющая обязанности руководителя МОЗ Ульяна Супрун, доброволец Алексей Гончарук и другие.

В итоге суд отказал в изменении меры пресечения. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

После оглашения решения, присутствующие в зале скандировали “Позор!” и “Зелю – геть!”.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.