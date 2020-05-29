Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в апреле суд отказал в повторном аресте экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии. 14 мая суд отправил Микитася под круглосуточный домашний арест.

Прокуроры САП обжаловали это решение в Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

“Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога”, — сообщили в САП.

Экс-нардепа взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения решения.

Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.