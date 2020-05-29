Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в апреле суд отказал в повторном аресте экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии. 14 мая суд отправил Микитася под круглосуточный домашний арест.
Прокуроры САП обжаловали это решение в Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
“Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога”, — сообщили в САП.
Экс-нардепа взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения решения.
Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
- 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога. 25 октября за Микитася внесли залог.
- 3 апреля стало известно, что суд взыскал в пользу государства 80 млн гривен, которые были внесены в качестве залога за Микитася, поскольку он нарушил процессуальные обязательства. Как #Буквам стало известно из собственных источников, речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети два месяца назад.