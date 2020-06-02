Апелляцию по аресту Кузьменко перенесли

Об этом сообщается на странице группы Free Riff в Facebook.
“Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не произошло, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что суд должен был рассмотреть апелляцию на арест Кузьменко 2 июня.
26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.
25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
- На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.