Covid-19 Украина

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Апелляцию по аресту Кузьменко перенесли

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении ареста врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Вторник, 2 июня 2020, 18:36

Об этом сообщается на странице группы Free Riff в Facebook.

“Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не произошло, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что суд должен был рассмотреть апелляцию на арест Кузьменко 2 июня.

26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

  • На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
Теги: дело Шеремета, Кузьменко, Андрей Антоненко, суд, подозреваемые

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