Апелляцию по аресту Кузьменко перенесли

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении ареста врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на странице группы Free Riff в Facebook.

“Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не произошло, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что суд должен был рассмотреть апелляцию на арест Кузьменко 2 июня.