Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Андрея Антоненко не привезли в суд из СИЗО, поэтому он принимал участие в заседании по видеотрансляции.

Против этого выступили его адвокаты и сам Антоненко – они требовали, чтобы Riffmaster доставили в суд. Из-за этого судьи не смогли приступить к рассмотрению дела по сути и вынуждены были перенести заседание на 10 января.

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апелляция на меру пресечения Антоненко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее были опубликованы данные экспертизы, согласно которой, Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

  • Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую  следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях. 
  • Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.