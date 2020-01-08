Сегодня, 8 января, Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко-Riffmaster, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Андрея Антоненко не привезли в суд из СИЗО, поэтому он принимал участие в заседании по видеотрансляции.

Против этого выступили его адвокаты и сам Антоненко – они требовали, чтобы Riffmaster доставили в суд. Из-за этого судьи не смогли приступить к рассмотрению дела по сути и вынуждены были перенести заседание на 10 января.

Ранее были опубликованы данные экспертизы, согласно которой, Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.