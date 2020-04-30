Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
29 апреля суд рассмотрел апелляционные жалобы защитника и представителя залогодателя по делу бывшего президента УДБК “Укрбуд” на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 3 апреля об обращении залога в доход государства 80 миллионов гривен и применения меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
По результатам судебного заседания коллегия судей постановила новое решение, которым обратила в доход государства не 80, а 30 млн грн залога, а также применила к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
Суд отметил, что средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.
Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
В Офисе Президента напомнили, что ранее суд взыскал 35 млн грн залога с “короля контрабанды” (Вадима Альперина). Там отметили, что эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость.
- Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
- 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога. 25 октября за Микитася внесли залог.