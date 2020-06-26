Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 июня, в Киевском апелляционном суде началось заседание по рассмотрению жалобы на выбранную одесскому активисты Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Поддержать Стерненко пришли десятки граждан. Также акции в поддержку активиста проходили в других городах Украины. К зданию суда в Киеве с самого утра стянули полицию и Нацгвардию.

Заседание суда продолжалось более 8 часов. После того, как были заслушаны несколько человек, которые изъявили желание взять Стерненко на поруки, коллегия судей приняла решение объявить перерыв в заседании.

“Коллегия судей, посоветовавшись на месте, приняла решение перенести объявить перерыв в этом судебном заседании, поскольку, по сообщению распорядителя, большое количество людей хотят выступить поручителями, также в суд подано большое количество документов, мы просто физически не успеем сегодня изучить их, чтобы принять взвешенное решение”, — объявил судья.

Так, судебное заседание продолжится в следующую пятницу — 3 июля. Начало заседания в 11:00. По словам судей, такой продолжительный перерыв связан с тем, что пятница — единственный свободный день, а заседания по указанному делу проходят “не полчаса”.

В ходе сегодняшнего заседания защита одесского активиста Сергея Стерненко заявила отвод прокурору Николаю Бозовуляку из-за того, что он ввел в заблуждение правосудие. В отводе было отказано.

Напомним, 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль. Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят. 16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.