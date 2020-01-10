Киевский апелляционный суд оставил под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Такое решение суд принял, рассмотрев вторую апелляцию защиты Антоненко на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

“Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 14 декабря 2019 года… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Антоненко Андрея Сергеевича сроком до 8 февраля 2020 года оставить без изменения. Апелляция оставить без удовлетворения”, – говорится в определении суда.

Стоит отметить, что Антоненко хотели взять на поруки многие военные, волонтеры и общественные деятели, а также нардеп Михаил Бондар. Но заявления о взятии на поруки суд оставил без удовлетворения.

Таким образом Антоненко останется под стражей до 8 февраля.

Присутствующие в зале отреагировали на решение суда криками “Ганьба!”.

В ходе заседания адвокаты обратили внимание суда на расхождения в росте Антоненко и человека, которого сняли камеры видеонаблюдения в ночь перед убийством Павла Шеремета. Защита ссылалась на данные экспертизы, которая недавно появилась в СМИ. В ней указано, что Антоненко выше ростом, чем человек, который участвовал в закладке взрывного устройства под авто Шеремета.

“Преступники не растут и не уменьшаются. Если рост Антоненко не отвечает фотометрии, с него должны быть сняты все обвинения. Рост Антоненко – 180 см, а рост человека на видео, согласно опубликованным в СМИ результатам – 170 см (+/- 3 %). Это бесспорное доказательство его непричастности к преступлению, в котором его обвиняют”, – подчеркнул один из адвокатов.

Защита также отмечала, что Антоненко не хромал после операции на ноге в 2016 году (в отличие от человека на видеозаписях).

Кроме того, адвокаты обращали внимание суда на то, что, согласно учебникам по криминалистике, “опознать” человека по походке нельзя.

Сторона обвинения заявила, что существует риск влияния Антоненко на свидетелей по делу. Также прокуроры утверждали, что он может скрываться от следствия и якобы совершить новые преступления.

В итоге суд не прислушался к доводам адвокатов и оставил Антоненко под стражей.