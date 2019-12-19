Шестой апелляционный суд по ходатайству приостановил рассмотрение жалобы на решение об отмене национализации "ПриватБанка".

Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, апелляционный суд по ходатайству “Приватбанка” приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации “ПриватБанка” до того момента, пока в Большой палате Верховного суда будет рассмотрено дело по иску братьев Суркисов.

Отмечается, что Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы на решение судов по иску семьи Суркисов из-за необходимости Генпрокуратуры ознакомиться с делом.

Уточняется, что Суркисы добились в судах низших инстанций отмены решений Национального банка признать их связанными с “Приватбанком” лицами и признать недействительными договоры обмена их средств на суммы более 1 млрд грн.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.