Апелляционный суд Киева принял решение изменить меру пресечения для Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремта, на круглосуточный домашний арест в Киеве, а не в Новомосковске Днепропетровской области.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляцию на меру пресечения для Яны Дугарь.

Экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, а также ряд ветеранов подтвердили, что готовы взять Яну Дугарь на поруки.

Прокуроры и адвокаты передали судьям некоторые документы, которые хотели приобщить к материалам дела. Для их изучения судьи вышли в совещательную комнату.

По возвращению они огласили свое решение – отменить решение Печерского суда, и изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест по месту регистрации в Киеве, а не в Днепропетровской области.

Огласив решение, судьи покинули зал.