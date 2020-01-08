Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляцию на меру пресечения для Яны Дугарь.
Экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, а также ряд ветеранов подтвердили, что готовы взять Яну Дугарь на поруки.
Прокуроры и адвокаты передали судьям некоторые документы, которые хотели приобщить к материалам дела. Для их изучения судьи вышли в совещательную комнату.
По возвращению они огласили свое решение – отменить решение Печерского суда, и изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест по месту регистрации в Киеве, а не в Днепропетровской области.
Огласив решение, судьи покинули зал.
- Ранее адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета, написали в Госбюро расследований жалобу на правоохранителей.
- 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета.
- Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.