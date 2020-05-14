Аппарат Верховной Рады разослал народным депутатам электронное письмо с предложением приобрести в одной из киевских лабораторий "Сертификат иммунитета к COVID-19".

Об этом депутаты сообщили #Буквам.

В среду, 13 мая, Аппарат Верховной Рады Украины разослал народным депутатам письмо “О тестировании на коронавирус”.

К электронному письму прилагались два документа от “Медицинского диагностического института” и “Лаборатории Др. Редгера”, расположенной в Киеве.

Первый документ— это информационное письмо, в котором сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги (с выездом медсестры для забора мазка) — 2 450 гривен.

Вторым документом рекламируется так называемый “Сертификат иммунитета к COVID-19”. Этот сертификат может получить человек, у которого по результатам тестирования были обнаружены антитела к COVID-19, наличие которых свидетельствует о том, что человек перенес заболевание или болен в настоящее время.

Авторы письма утверждают, что “Сертификат иммунитета к COVID-19” якобы подтверждает, что его обладатель “больше не рискует заразиться коронавирусом, потому что он у него уже был”.

Однако ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.

Стоимость такого сертификата — 2600 гривен. Изготовление занимает от 3 до 5 рабочих дней.