Об этом сообщается на сайте компании.
По данным компании, небольшой процент экранов iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за проблемы с модулем дисплея. Такая проблема выявлена в устройствах, произведенных с ноября 2019 года по май 2020 года.
Пользователи, которые заметили у своих смартфонов подобную проблему, могут узнать, подходит ли их устройство для участия в программе с помощью средства проверки серийного номера (проверить тут).
Если устройство попадает под действие программы, Apple или авторизованный поставщик услуг предоставят услуги по устранению неполадки бесплатно, указано в сообщении. При этом компания готова вернуть средства тем пользователям, которые уже заплатили за устранение дефекта до запуска программы.
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