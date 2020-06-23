Компания Apple начинает использовать процессоры Apple Silicon собственного производства для своих ноутбуков и компьютеров.

Об этом сообщает издание The Verge.

В понедельник, 22 июня, на конференции для разработчиков WWDC 2020 генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что компания официально переходит на собственные процессоры для компьютеров iMac и ноутбуков MacBook — Apple Silicon. По словам Кука, этот день — “исторический для Mac”.

Как известно, в настоящее время компания использует процессоры от Intel. Однако уже к концу этого года Apple планирует представить первый Mac с процессором собственного производства. Полный отказ от использования процессоров от сторонних производителей, как ожидается, займет у компании два года.

Apple обещает, что после перехода уровень производительности компьютеров вырастет, а энергопотребление — снизится.

В настоящее время ряд компаний, включая Microsoft и Adobe, готовят обновленные версии своих приложений, чтобы они работали на Mac с новым процессором.