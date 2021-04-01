Компания Apple добавит два новых голоса к своему голосовому англоязычному помощнику Siri в следующей версии программного обеспечения для iPhone.

Об этом сообщает CNBC.

Пока что это изменение доступно в бета-версии iOS 14.5, выпущенной в среду. Apple ранее заявляла, что обновление будет выпущено для всех “ранней весной”.

Компания также перестанет использовать женский и мужской голоса помощника по умолчанию.

Голосовой помощник с женским голосом по умолчанию изучался исследователями в последние годы, и критики говорят, что этот выбор отражает доминирующую роль мужчин в индустрии искусственного интеллекта и укрепляет стереотипы.

“Мы рады представить два новых голоса Siri для англоговорящих пользователей и возможность для пользователей Siri выбрать нужный голос при настройке своего устройства. Это продолжение давней приверженности Apple разнообразию”, – говорится в заявлении представителя Apple.

Ранее Apple предлагала мужской голос по умолчанию в некоторых регионах, но с 2011 года в США по умолчанию использовался женский голос.

Другие голосовые помощники Amazon Alexa и Google Assistant также по умолчанию используют женские голоса для англоговорящих, но предлагают ряд альтернативных вариантов голоса.

IOS 14.5 от Apple станет крупным обновлением для iPhone. В дополнение к новым голосам оно добавит возможность разблокировать телефон с помощью Apple Watch, новые смайлики, в том числе тот, который изображает вакцину, и будет включать изменение конфиденциальности, ограничивающее доступ к идентификатору устройства, который используют мобильные рекламодатели.