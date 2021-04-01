Об этом сообщает CNBC.
Пока что это изменение доступно в бета-версии iOS 14.5, выпущенной в среду. Apple ранее заявляла, что обновление будет выпущено для всех “ранней весной”.
Компания также перестанет использовать женский и мужской голоса помощника по умолчанию.
Голосовой помощник с женским голосом по умолчанию изучался исследователями в последние годы, и критики говорят, что этот выбор отражает доминирующую роль мужчин в индустрии искусственного интеллекта и укрепляет стереотипы.
“Мы рады представить два новых голоса Siri для англоговорящих пользователей и возможность для пользователей Siri выбрать нужный голос при настройке своего устройства. Это продолжение давней приверженности Apple разнообразию”, – говорится в заявлении представителя Apple.
Ранее Apple предлагала мужской голос по умолчанию в некоторых регионах, но с 2011 года в США по умолчанию использовался женский голос.
Другие голосовые помощники Amazon Alexa и Google Assistant также по умолчанию используют женские голоса для англоговорящих, но предлагают ряд альтернативных вариантов голоса.
IOS 14.5 от Apple станет крупным обновлением для iPhone. В дополнение к новым голосам оно добавит возможность разблокировать телефон с помощью Apple Watch, новые смайлики, в том числе тот, который изображает вакцину, и будет включать изменение конфиденциальности, ограничивающее доступ к идентификатору устройства, который используют мобильные рекламодатели.
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