Расширение числа моделей и новый внешний вид линейки iPhone 12, первых устройств Apple с поддержкой 5G, вызвали огромный спрос, особенно в Китае. На фоне этого продажи компании Huawei стремительно падают.

Об этом пишет Reuters.

По данным исследовательской компании IDC, поставки достигли 90,1 миллиона телефонов, что является рекордом для любого квартала и дает 23,4% доли мирового рынка.

“В Китае Apple воспользовалась возможностью захватить долю рынка Huawei в сегменте high-end, когда у последней практически не хватает предложения, хотя спрос на бренд все еще существует”, – сказала Николь Пэн, которая отслеживает рынок смартфонов Китая в Canalys.

Эти данные появились сразу после того, как в среду Apple сообщила о рекордных объемах продаж в праздничный квартал, когда выручка впервые превысила 100 миллиардов долларов. Продажи в Большом Китае, который включает Гонконг и Тайвань, выросли на 57%.

“У нас было два из трех самых продаваемых смартфонов в городских районах Китая”, – сказал агентству генеральный директор Тим Кук, добавив, что обновленные модели установили рекорд в Китае.

Как это часто бывает в четвертом квартале, когда компания запускает новые продукты, Apple отняла первое место у Samsung Electronics. При этом объем продаж южнокорейской компании увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,9 млн устройств, в результате чего доля рынка составила 19,1%.

Неудивительно, что больше всего пострадала компания Huawei Technologies Co Ltd: поставки упали на рекордные 42,4% до 32,3 миллиона.

Китайский технологический центр сильно пострадал после того, как предыдущая администрация США внесла его в черный список по соображениям национальной безопасности, не позволяя зарубежным компаниям поставлять ему ключевые детали, включая полупроводники.

Huawei в настоящее время ведет переговоры о продаже своих премиальных брендов смартфонов P и Mate, что может привести к уходу компании из бизнеса по производству смартфонов высокого класса.

Согласно IDC, сейчас Huawei занимает 5-е место (два квартала ранее компания была на втором месте). Тем не менее исследовательские фирмы Counterpoint и Canalys, которые также опубликовали данные в четверг, поместили Huawei на 6-е место. Таким образом цифровой гигант впервые за многие годы выпал из пятерки лучших в их рейтинге.