В США подан коллективный иск против пяти крупнейших технологических компаний Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet (дочерняя компания Google). Их обвиняют в эксплуатации детского труда.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Федеральный иск подала Международная правозащитная организация International Rights Advocates в Вашингтоне, округ Колумбия.

Компании обвинили в “жестокой и брутальной” эксплуатации детского труда. Согласно иску, они “сознательно извлекают выгоду” из использования труда детей при добыче кобальта “в чрезвычайно опасных условиях” в Демократической Республике Конго.

Правозащитники отмечают, что дети вынуждены были работать “в условиях каменного века”. За тяжелый труд им платили по 2 доллара в день.

Основой иска стали заявления 14 человек, большинство из которых – родственники детей, которые умерли или получили инвалидность во время добычи кобальта в Конго, сообщает The Guardian.

Кобальт используется для производства литий-ионных аккумуляторов и батарей для электромобилей. Кроме того, он применяется в сфере возобновляемой энергетики.

Истцы утверждают, что их дети незаконно работали на шахтах, принадлежащих британской горнодобывающей компании Glencore. Кобальт из шахт впоследствии закупала бельгийская компания Umicore, которая затем продавала его Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell.

Кроме того, дети работали на шахтах, принадлежащих китайской компании Zhejiang Huayou Cobalt. Последняя поставляет кобальт Apple, Dell и Microsoft.

Истцы требуют возмещения ущерба за принудительный труд и дополнительную компенсацию за несправедливое обогащение, халатность и умышленное причинение эмоциональных травм.