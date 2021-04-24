Американська компанія Apple Inc вирішила запустити програму для вакцинації проти коронавірусу COVID-19 своїх співробітників прямо в офісах.

Про це інформують агентства Reuters та Bloomberg.

Для реалізації цього задуму Apple співпрацюватиме з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance Inc.

Планується запустити сайт, за допомогою якого працівники Apple зможуть записатися на щеплення.

Зазначається, що ця добровільна програма надасть можливість великій кількості співробітників повернутися до офісів Apple найближчим часом.

Поки ж компанія ще не повертає всіх працівників до офісів і не вимагає від записаних на вакцинацію відмовитися від роботи на відстані.

Раніше компанія закликала співробітників вакцинуватися. Тоді в Apple запропонували лікарняні у день вакцинації, а також на час відновлення після щеплення.

Представник Apple підтвердив журналістам плани щодо вакцинації співробітників в офісах.

Раніше генеральний директор Apple Тім Кук припускав, що більша частина працівників почнуть повертатися в офіси в червні.