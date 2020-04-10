Об этом сообщает пресс-служба компании Google.
Уточняется, что для отслеживания коронавируса, пользователи смогут обмениваться данными через Bluetooth и приложения, утвержденные официальными организациями здравоохранения.
Отмечается, что система создаст сеть для добровольного отслеживания контактов и будет сохранять на телефонах, находящихся непосредственно вблизи друг от друга, обширные данные.
В последствии органы здравоохранения получат доступ к данным системы и пользователи, скачивающие приложение, смогут сообщить, что у них был диагностирован коронавирус. При этом система будет предупреждать других людей, находились ли они в тесном контакте с инфицированным.
Сообщается, что компании Google и Apple представят свои приложения уже в середине мая. При этом уже через несколько месяцев компании планируют вмонтировать приложения в базовую оперативную систему, чтобы сделать их доступными для всех.
При этом отслеживание контактов использует технологию цифрового наблюдения, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности. В частности, в Американском союзе гражданских свобод уже выразили обеспокоенность по поводу отслеживания людей при помощи смартфонов.
Однако подчеркивается, что Bluetooth не отслеживает физическое местонахождение пользователей, а принимает сигналы с соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохраняет связь между ними в базе данных.
В частности, метод пока еще имеет множественные недостатки. К примеру, сигнал может передаваться между телефонами людей, которые находились в соседних комнатах, но при этом не контактировали между собой прямо и не делили одно пространство.
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