Об этом сообщает CNET.

Приложением заинтересовались в 22 странах. Также на него обратили внимание власти таких штатов, как Северная Дакота, Алабама и Южная Каролина.

Приложение будет собирать данные о контактах пользователя, что упростит поиск новых инфицированных.

Создатели приложения отметили, что поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Потому приложение позволит отследить возможные контакты инфицированного.

Приложение Apple и Google работает через сигналы Bluetooth на устройствах, предназначенных для определения того, с кем люди были в тесном контакте. Технология будет уведомлять людей, если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на COVID-19.

Apple и Google заявили, что приложение не имеет доступа к личным данным или данным о местонахождении, а программное обеспечение включает строгие стандарты шифрования для защиты конфиденциальности.

Apple и Google будут передавать свою разработку в конкретные страны или штаты, а дальнейшей разработкой и внедрением инструмента будут заниматься госчиновники.

Чтобы активировать приложение, нужно согласиться на его установку и разблокировать возможность отправлять запросы, а также – запрашивать данные о местонахождениии.

Передала инструментов властям на местах займет несколько недель.

  • Ранее компании Apple и Google открыли данные о мобильности своих пользователей в разных странах мира, но при этом отмечают, что приватность людей не затронута.
  • Европейская комиссия заявила, что использование мобильных приложений для выявления цепочек инфицирования коронавирусом COVID-19 должно быть добровольным.