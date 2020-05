Об этом сообщает CNET.

Приложением заинтересовались в 22 странах. Также на него обратили внимание власти таких штатов, как Северная Дакота, Алабама и Южная Каролина.

Приложение будет собирать данные о контактах пользователя, что упростит поиск новых инфицированных.

Создатели приложения отметили, что поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Потому приложение позволит отследить возможные контакты инфицированного.

Приложение Apple и Google работает через сигналы Bluetooth на устройствах, предназначенных для определения того, с кем люди были в тесном контакте. Технология будет уведомлять людей, если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на COVID-19.

Apple и Google заявили, что приложение не имеет доступа к личным данным или данным о местонахождении, а программное обеспечение включает строгие стандарты шифрования для защиты конфиденциальности.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.

The #COVID19 Exposure Notification technology we built jointly with @Apple is now available to public health agencies in support of their contact tracing efforts. Our goal is to empower them with another tool to help combat the virus while protecting user privacy.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 20, 2020