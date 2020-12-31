Об этом сообщает CNN.
Vybe Together – сервис, который позволял людям организовывать и посещать подпольные вечеринки в разгар пандемии COVID-19. Теперь его удалили из Apple App Store, а соцсеть TikTok подтвердила, что удалила учетную запись за нарушение правил сообщества в отношении дезинформации о вирусах.
Тем не менее приложение использовало свою учетную запись в Instagram, которая пока остается активной, чтобы объяснить, почему Vybe Together исчезло с iPhone и iPad.
“App Store сбил нашу работу!!! Мы вернемся!!”, – говорится в сообщении.
Слоган Vybe Together – “Разбуди в себе бунтаря! Приходи на тусовку!” В приложении и соцсетях разработчики публиковали фото и видео с многолюдных вечеринок и приглашали жителей США присоединиться.
Ранее Vybe Together оправдывали свою деятельность тем, что они поддерживают небольшие собрания, а не крупные мероприятия.
“Мы знаем, что Covid является серьезной проблемой для США, наших сообществ, наших друзей и семей. Если бы мы все могли находиться в изоляции, приложение было бы не нужно. Мы понимаем, что проведение крупномасштабных вечеринок очень опасно, поэтому поддерживаем только маленькие собрания”, – заявляли в компании.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендуют проводить даже небольшие общественные собрания, на которые приходят люди из разных домохозяйств.
“Чем больше людей взаимодействует с людьми на мероприятии и чем дольше это длится, тем выше потенциальный риск заражения COVID-19 и распространения вируса”, – говорится в рекомендациях CDC.
Многие местные органы власти также издали директивы, запрещающие собрания.
Apple и TikTok приняли меры после того, как на днях на Vybe Together обрушилась критика от пользователей.
Один из соучредителей Vybe Together рассказал The Verge, что доступ к приложению был у нескольких тысяч пользователей — все их отобрали администраторы.
- Ранее сообщалось, что начиная с праздника Дня Благодарения, Калифорния (США) столкнулась с беспрецедентной волной заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, что привело к постоянным ежедневным рекордным максимумам госпитализаций и смертей.