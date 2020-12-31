Apple удалила из App Store приложение Vybe Together, с помощью которого жители США могли попасть на частную подпольную вечеринку во время пандемии COVID-19. Также приложение заблокировала соцсеть TikTok.

Об этом сообщает CNN.

Vybe Together – сервис, который позволял людям организовывать и посещать подпольные вечеринки в разгар пандемии COVID-19. Теперь его удалили из Apple App Store, а соцсеть TikTok подтвердила, что удалила учетную запись за нарушение правил сообщества в отношении дезинформации о вирусах.

Тем не менее приложение использовало свою учетную запись в Instagram, которая пока остается активной, чтобы объяснить, почему Vybe Together исчезло с iPhone и iPad.

“App Store сбил нашу работу!!! Мы вернемся!!”, – говорится в сообщении.

Слоган Vybe Together – “Разбуди в себе бунтаря! Приходи на тусовку!” В приложении и соцсетях разработчики публиковали фото и видео с многолюдных вечеринок и приглашали жителей США присоединиться.

Ранее Vybe Together оправдывали свою деятельность тем, что они поддерживают небольшие собрания, а не крупные мероприятия.

“Мы знаем, что Covid является серьезной проблемой для США, наших сообществ, наших друзей и семей. Если бы мы все могли находиться в изоляции, приложение было бы не нужно. Мы понимаем, что проведение крупномасштабных вечеринок очень опасно, поэтому поддерживаем только маленькие собрания”, – заявляли в компании.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендуют проводить даже небольшие общественные собрания, на которые приходят люди из разных домохозяйств.

“Чем больше людей взаимодействует с людьми на мероприятии и чем дольше это длится, тем выше потенциальный риск заражения COVID-19 и распространения вируса”, – говорится в рекомендациях CDC.

Многие местные органы власти также издали директивы, запрещающие собрания.

Apple и TikTok приняли меры после того, как на днях на Vybe Together обрушилась критика от пользователей.

Один из соучредителей Vybe Together рассказал The Verge, что доступ к приложению был у нескольких тысяч пользователей — все их отобрали администраторы.