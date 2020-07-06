Вакансия опубликована на сайте компании.
В объявлении сообщается, что на должность может претендовать человек с дипломом по бухгалтерскому учету, минимум 5-летним опытом работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения в Украине.
Также кандидату необходимо на высоком уровне владеть SAP, Excel и Keynote, системами финансовой отчетности (Tableau, EDW, BW и т.д.).
Указано, что главный бухгалтер будет нести ответственность за различные виды бухгалтерского учета в подразделении “Украина Apple”. В частности:
- обеспечение соответствия всей уставной и налоговой отчетности украинскому американскому национальному стандарту бухгалтерского учета и налоговому законодательству;
- обеспечение проведения обязательных и налоговых проверок и постоянного надзора за юридическими лицами;
- подготовку и передачу ежеквартальных отчетов высшему руководству и др.
Информация о графике работы и предполагаемой заработной плате не указана.
- Напомним, в конце мая в Украине зарегистрировано представительство Apple. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.