Американские технологические компании Apple, Microsoft и Google выводят свое производство из Китая после эпидемии коронавируса и торговой войны между Китаем и США.

Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNBC.

Сообщается, что Google и Microsoft активизируют свои усилия по переносу производства в другие части Азии. Проблема заключается в том, что Китаю все равно будет играть главную роль и снизить зависимость американских компаний от Китая будет непросто.

Производство в Китае очень встроено в американские цепочки поставок, более, чем когда-либо прежде”, – объяснил Шон Махарадж, управляющий директор AArete, глобального консультанта по управлению.

Он добавил, что перести апризводтво из Китая будет непросто.

Издание сообщает, что Google собирается начать производство во Вьетнаме нового недорогого смартфона Pixel 4a уже в апреле. Между тем, Microsoft начнет во Вьетнаме во втором квартале производство линейки ноутбуков и настольных ПК Surface. Кроме того, Apple пыталась начать испытания своих AirPods во Вьетнаме еще в прошлом году. Компания рассматривала возможность перемещения от 15% до 30% производства из Китая в другие части Юго-Восточной Азии.