Об этом сообщает издание TheElec.

Интересно, что для реализации этой идеи Apple собирается закупать компоненты у Samsung. Сейчас iPhone обеспечивает лишь 2,5-кратное оптическое увеличение.

Дело в том, что закупка деталей не будет осуществлена напрямую у Samsung. Перископические камеры для Apple будет поставлять компания LG, а она в свою очередь будет проводить закупку линз и других компонентов у Samsung Electro-Mechanics. Такая схема поможет Apple сохранить деловые отношения с LG и избежать юридических проблем.

Apple планирует разработку iPhone с перископическими камерами с 2022 года. Владельцы моделей линейки iPhone 13 смогут впервые может записать видео в формате 8K.