Об этом сообщает издание TheElec.
Интересно, что для реализации этой идеи Apple собирается закупать компоненты у Samsung. Сейчас iPhone обеспечивает лишь 2,5-кратное оптическое увеличение.
Дело в том, что закупка деталей не будет осуществлена напрямую у Samsung. Перископические камеры для Apple будет поставлять компания LG, а она в свою очередь будет проводить закупку линз и других компонентов у Samsung Electro-Mechanics. Такая схема поможет Apple сохранить деловые отношения с LG и избежать юридических проблем.
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