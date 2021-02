В Apple Music появился раздел "Behind the Songs", который привлекает внимание к менее популярным авторам песен, продюсерам и сессионным музыкантам.

Об этом пишет Engadget.

Пользователи Apple Music смогут открывать для себя нишевых музыкантов через подкасты, плейлисты и видео.

В разделе собраны серии плейлистов, в том числе Songbook, Behind the Board и On the Session, а также видеоролики Lyrics to Live By и The Stories Behind the Songs. Он включает полкаст Deep Hidden Meaning, в котором Нил Роджерс берет интервью у авторов песен и слушает их истории.

Apple заявляет, что наполнение Behind the Songs доступно для поиска в сервисе. Любой, кто выполняет поиск по запросу “автор песен” или “авторы песен”, увидит это в своих результатах.

Behind the Songs – это также результат партнерства Apple Music с объединением Ivors Academy, которое представляет и продвигает авторов песен и композиторов из Великобритании и Ирландии. Номинанты на премию Rising Star Award With Apple Music будут объявлены на портале в июле.