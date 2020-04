Об этом в Twitter написал генеральный директор Apple Тим Кук.

Компания намерена производить 1 миллион масок в неделю.

“Мы задействовали всю компании, объединив дизайнеров, инженеров, специалистов по эксплуатации и упаковке, а также наших поставщиков для разработки, производства и поставки защитных масок для работников здравоохранения. Наша первая партия была доставлена в больницу Кайзер в долине Санта-Клара на прошлой неделе, и отзывы врачей были очень положительными”, – сказал Кук.

По его словам, маски пакуются по 100 штук в коробку за две минуты.

Apple также пожертвовала 20 миллионов масок 95 организациям, которые в них нуждаются.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020