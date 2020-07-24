Об этом сообщается на сайте Apple.

В рамках программы Security Research Device компания предоставит исследователям специальные версии iPhone, программное обеспечение которых было изменено для упрощения поиска уязвимостей и багов в системе.

Принять участие в программе смогут только совершеннолетние лица, которые на работали в компании в течение последнего года, владеют учетной записью в программе тестирования и обладают хорошей репутацией.

SRD-устройства будут предоставлены участникам программы на 1 год. Их можно будет использовать исключительно для исследовательской работы.