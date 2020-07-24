Об этом сообщается на сайте Apple.
В рамках программы Security Research Device компания предоставит исследователям специальные версии iPhone, программное обеспечение которых было изменено для упрощения поиска уязвимостей и багов в системе.
Принять участие в программе смогут только совершеннолетние лица, которые на работали в компании в течение последнего года, владеют учетной записью в программе тестирования и обладают хорошей репутацией.
SRD-устройства будут предоставлены участникам программы на 1 год. Их можно будет использовать исключительно для исследовательской работы.
“Они не предназначены для личного использования или ежедневного ношения и должны всегда оставаться на территории участников программы. Доступ к SRD и их использование должны быть разрешены только лицам, уполномоченным Apple”, — говорится в сообщении.
Если исследователи обнаруживают уязвимость в стандартном ПО, они обязаны проинформировать об этом Apple. Если баги обнаружены в сторонних программах — проинформировать их разработчиков.
За каждую найденную уязвимость предусмотрено вознаграждение. На сайте Apple есть примеры выплат за работу исследователей. Рекордная выплата — $1 млн.