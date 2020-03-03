В компании Apple объявили победителей ежегодного флешмоба "Снято на Iphone".

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что первые места конкурса достались 6 фотографиям.

Фотографии были сделаны в Китае, Индии, в Испании и в России.

Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro

Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max

Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro

Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max

Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11

Ю «Эрик» Чжан (Пекин, Китай), iPhone 11 Pro Max