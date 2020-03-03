Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Уточняется, что первые места конкурса достались 6 фотографиям.
Фотографии были сделаны в Китае, Индии, в Испании и в России.
Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro
Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max
Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro
Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max
Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11
Ю «Эрик» Чжан (Пекин, Китай), iPhone 11 Pro Max
- Ранее сообщалось, что Apple запустила ежегодный флешмоб “Снято на iPhone”.