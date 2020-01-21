Об этом сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что более двух лет назад компания Apple сообщила о намерении предлагать пользователям iPhone сквозное шифрование при хранении своих данных в iCloud. Эта функция помогла бы пользователям устройств Apple достичь максимальной защиты от взлома, однако ключа для расшифровки данных в таком случае не было бы и у самой компании. Следовательно, Apple не смогла бы передавать материалы с устройств властям даже по решению суда. О своих планах компания проинформировала Федеральное бюро расследований, с которым сотрудничает в случае необходимости.

Накануне экспертам по проекту шифрования Apple, которые носили кодовые названия Plesio и KeyDrop — было приказано прекратить работу над ним. По информации источников Reuters — шести бывших и действующих сотрудников Apple и ФБР, знакомых с вопросом — представители агентов по борьбе с киберпреступностью и подразделения оперативных технологий выступили против плана, утверждая, что он лишит их наиболее эффективных средств для получения доказательств против подозреваемых.

“Правовые органы убили его, по причинам, которые вы можете себе представить”, — отметил бывший сотрудник Apple.

Собеседник подчеркнул в комментарии журналистам, что компания не хотела, чтобы со стороны государственных чиновников были нападки и тем более — судебные иски за перемещение ранее доступных данных в недоступное для правительственных учреждений пространство.

“Они решили, что больше не будут дразнить медведя”, — прокомментировал экс-сотрудник компании.

Это было актуальным для компании вопросом, так как Apple уже имела опыт судебных тяжб с ФБР в 2016 году. Тогда причиной конфликта стал вопрос о получении правительством доступа к данным iPhone, который использовался одним из подозреваемых в массовой стрельбе в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Правительство прекратило разбирательство, когда нашло подрядчика, который помог взломать телефон.

“Помимо этой публичной ссоры из-за Сан-Бернардино, Apple ладит с федеральным правительством”, — отметил собеседник в ФБР.

Бывший сотрудник компании рассказал журналистам, что, возможно, проект шифрования был закрыт по другим причинам. Например, из-за опасений, что все больше клиентов будут блокировать свои данные чаще.

Так или иначе, отказ компании от этого проекта облегчил работу ФБР. Сейчас агентство использует для взломов телефонов хакерское программное обеспечение, а этот метод требует прямого доступа к устройству. В то время как используя данные Apple iCloud правоохранители могут вести расследование тайно. По информации Reuters, только за первую половину 2019 гола власти обращались в компанию для получения резервных копий с устройств Apple или к контенту на iCloud более 1,5 тысяч раз, при этом количество задействованных аккаунтов — более 6 тысяч.

В качестве альтернативы сквозному шифрования Apple выбрала защиту наиболее конфиденциальных данных пользователя, таких как сохраненные пароли и данные о работоспособности. В то же время резервные копии контактной информации и текстов из iMessage, WhatsApp и других зашифрованных сервисов остаются доступными для сотрудников и властей Apple.