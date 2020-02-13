Компания Apple приняла решение открыть некоторые магазины в Пекине, которые ранее были закрыты в связи с наблюдающейся вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 1 февраля компания Apple решила временно закрыть розничные магазины в Китае из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В пятницу, 14 февраля, компания намерена открыть некоторые магазины в Пекине. Они будут работать по сокращенному графику — с 11 до 18 часов, а не с 10 до 22, как раньше.

Другие магазины Apple на материковом Китае (в Шанхае и Шэньчжэне) останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса.

На сайте компании размещено специальное уведомление для клиентов из Китая, где сообщается, что попасть в магазин можно будет только в маске и после проверки температуры.

“Из-за соображений общественного здравоохранения и профилактики некоторые розничные магазины временно закрыты. Пожалуйста, проверьте страницу розничного магазина для определения его часов работы. Прежде чем войти во вновь открытый розничный магазин, наденьте маску и пройдите температурный тест”, — говорится в сообщении.