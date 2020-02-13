Об этом сообщает агенство Reuters.
Как сообщалось ранее, 1 февраля компания Apple решила временно закрыть розничные магазины в Китае из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
В пятницу, 14 февраля, компания намерена открыть некоторые магазины в Пекине. Они будут работать по сокращенному графику — с 11 до 18 часов, а не с 10 до 22, как раньше.
Другие магазины Apple на материковом Китае (в Шанхае и Шэньчжэне) останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса.
На сайте компании размещено специальное уведомление для клиентов из Китая, где сообщается, что попасть в магазин можно будет только в маске и после проверки температуры.
“Из-за соображений общественного здравоохранения и профилактики некоторые розничные магазины временно закрыты. Пожалуйста, проверьте страницу розничного магазина для определения его часов работы. Прежде чем войти во вновь открытый розничный магазин, наденьте маску и пройдите температурный тест”, — говорится в сообщении.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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