Американская корпорация Apple с понедельника возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру (25 из них в США), закрытых из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно из заявления вице-президента корпорации Дейдре О’Брайена, опубликованном на сайте Apple.

“С тех пор, как мы начали адаптироваться и реагировать на распространения коронавируса в январе, компания Apple приняла решение в пользу заботы: заботы о наших клиентах и заботы о нашей команде”, – сказано в заявлении.

Вице-президент компании также отметил, что теперь ради безопасности во всех точках продаж принят новый порядок: клиентам будут измерять температуру тела, а также все они будут должны носить маски внутри магазина.

Тем, у кого не будет своей маски, сотрудники дадут ее. Кроме того, в помещении смогут одновременно находиться столько покупателей, сколько продавцы смогут обслужить индивидуально.

Фото: Apple

Так, работу абсолютно всех магазинах на прошлой неделе возобновили в Германии и в Китае. 25 из 100 магазинов Apple откроются в штатах Флорида, Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Оклахома и Колорадо. Там режим работы будет учитывать местную специфику и требования властей.

В США насчитывается около 270 магазинов Apple. Их число вместе с торговыми точками в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.