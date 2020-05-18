Об этом стало известно из заявления вице-президента корпорации Дейдре О’Брайена, опубликованном на сайте Apple.
“С тех пор, как мы начали адаптироваться и реагировать на распространения коронавируса в январе, компания Apple приняла решение в пользу заботы: заботы о наших клиентах и заботы о нашей команде”, – сказано в заявлении.
Вице-президент компании также отметил, что теперь ради безопасности во всех точках продаж принят новый порядок: клиентам будут измерять температуру тела, а также все они будут должны носить маски внутри магазина.
Тем, у кого не будет своей маски, сотрудники дадут ее. Кроме того, в помещении смогут одновременно находиться столько покупателей, сколько продавцы смогут обслужить индивидуально.
Фото: Apple
Так, работу абсолютно всех магазинах на прошлой неделе возобновили в Германии и в Китае. 25 из 100 магазинов Apple откроются в штатах Флорида, Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Оклахома и Колорадо. Там режим работы будет учитывать местную специфику и требования властей.
В США насчитывается около 270 магазинов Apple. Их число вместе с торговыми точками в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.
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