Американская компания Apple разработала технологию сверхпрочного кабеля для зарядки смартфонов, чтобы положить конец критике классического зарядного устройства для смартфонов и планшетов.

Об этом сообщают #Буквы.

Компания получила патент на технологию производства “вечного” кабеля. В патентной документации Apple поделилась описанием нового изобретения.

Очевидно, разработчики обратили внимание на основные недостатки кабеля и учли пожелания клиентов. Специалисты Apple решили не утолщать кабель, ведь тогда это усложняет процесс зарядки смартфона в чехле. Зато в запатентованной версии кабеля сделан акцент на плотности и жесткости оплетки.

Новое зарядное устройство не будет ломаться в месте соединения кабеля и штекера. Разработчики установили специальную гильзу на краях кабеля. Она не будет допускать изгибов в проблемном месте, но и не утолщает его.

Компания не упоминает термин Lightning в патенте. Вероятно, это намек на отказ от использования фирменного порта.

Пока Apple не комментирует информацию об этом кабеле.