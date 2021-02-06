Об этом сообщают #Буквы.
Компания получила патент на технологию производства “вечного” кабеля. В патентной документации Apple поделилась описанием нового изобретения.
Очевидно, разработчики обратили внимание на основные недостатки кабеля и учли пожелания клиентов. Специалисты Apple решили не утолщать кабель, ведь тогда это усложняет процесс зарядки смартфона в чехле. Зато в запатентованной версии кабеля сделан акцент на плотности и жесткости оплетки.
Новое зарядное устройство не будет ломаться в месте соединения кабеля и штекера. Разработчики установили специальную гильзу на краях кабеля. Она не будет допускать изгибов в проблемном месте, но и не утолщает его.
Компания не упоминает термин Lightning в патенте. Вероятно, это намек на отказ от использования фирменного порта.
Пока Apple не комментирует информацию об этом кабеле.
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