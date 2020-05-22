Об этом сообщает американский сайт о компьютерной технике The Verge.

Уточняется, что на некоторых наушниках теперь написано, что они собраны во Вьетнаме.

По словам сотрудника портала Verge, который недавно купил пару наушников, Apple таким образом может снизить свою зависимость от китайского производства.

Отмечается, что ранее блоки AirPods Pro производились в Китае, о чем было сказано на задней стороне корпуса.

Таким образом теперь выглядят корпуса наушников, собранных во Вьетнаме.

Сообщается, что компания Apple от части переводит производство из Китая из-за пандемии коронавируса, однако речь также идет и о продолжающейся торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами, поскольку компания еще в 2017 году начала собирать некоторые свои модели в Индии.

На данный момент неясно, какой процент наушников уже производится во Вьетнаме и собирается ли Apple выпускать в этой стране больше своих продуктов.