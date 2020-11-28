Apple перенесет часть производства iPad и MacBook из Китая во Вьетнам из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Об этом пишет Mazech.

По запросу Apple Inc, Foxconn, крупный подрядчик компании, который производит многие iPhone компании в Чжэнчжоу переедет, по всей видимости, в первой половине 2021 года.

При этом пока неизвестно, какие модели iPad и MacBook будут производиться во Вьетнаме.

Этот шаг был предпринят после того, как администрация президента США Дональда Трампа использовала тарифы и другие инструменты международной торговли, чтобы оказать давление на Китай с целью изменения соглашений с США. Критики утверждают, что это может быть контрпродуктивным, поскольку нанесет ущерб экономике США и приведет к росту цен на продукты.

Отмечается, что Foxconn уже строит сборочные линии для планшетов Apple iPad и ноутбуков MacBook на своем заводе в северо-восточной провинции Вьетнама Бак-Джанг, которые будут запущены в первой половине 2021 года.